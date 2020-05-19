‘Corona’, kan zehirlenmesi, kalp yetmezliği ve inmeye rağmen hayata tutundu

Britanya’da yaşayan Ömer Taylor, ‘corona’ya yakalandı. Hastalığın zatürreye çevirmesi, kan zehirlenmesi, kalp yetmezliği ve iki inmeye rağmen yaşama tutundu; ikinci yaşını kutlayan oğlunun doğum gününü evde geçirdi.

Fotoğraf: Kaitlyn Taylor

Care UK adlı şirketin bölge sorumlusu olan 31 yaşındaki Taylor, Colchester Hastanesi’nde altı hafta tedavi gördükten sonra iki hafta önce taburcu oldu.

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Yaşadıklarını BBC’ye anlatan eşi Kaitlyn Taylor şunları söyledi: “İlk günlerde iyileşeceğine inanmak zordu. Ama o, hedef koydu kendine. Oğlumuz Harrison’ın doğum gününde evde olacağına söz verdi ve büyük bir kararlılıkla bunu başardı.”

Doktorların kendisinden, ‘en kötü senaryoya hazırlıklı olmasını’ istediklerini, eşi yaşasa bile bir daha yürüyemeyeceğini söylediklerini anlatan Taylor, “Evde olması mucize gibi. Zorlansa da yürüyor, konuşmakta güçlük çekiyor, terapi görüyor” dedi.

Taylor’ın bundan sonraki terapi sürecine destek olmak amacıyla bir arkadaşının başlattığı kampanyada 18 bin sterlin (150 bin lira) toplandı.