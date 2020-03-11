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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ İtalya’da hızla yayılmaya devam ediyor: 196 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip corona virüsünün sebep olduğu hastalık (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827 oldu.

Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söylemişti.

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Türkiye’de de bugün (11 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk vakanın görüldüğünü duyurmuştu.

Virüs Türkiye dahil 118 ülkede görüldü.

Çin’den sonra virüs en çok İtalya, İran ve Güney Kore’de yayıldı.

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