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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona ilacı’nın Türkiye’deki ilk üretimi yapıldı

Yerli ilaç firması Abdi İbrahim ile Novelfarma, favipiravir etken maddeli ‘corona ilacı’nın Türkiye’deki ilk üretimini gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA

Stratejik işbirliği anlaşması yapan Abdi İbrahim ile Novelfarma, Covid-19 tedavi protokolüne giren favipiravir etken maddeli ilaçtan 200 bin adedi Sağlık Bakanlığı’na hibe etti.

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Novelfarma tarafından geliştirilen ilaç, Abdi İbrahim’in Esenyurt tesislerinde üretildi.

İlk etapta 400 bin tablet üretilen favipiravir etken maddeli ilacın diğer yarısı ise ihraç edildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yerli üretim olan ilacın ruhsatı 10 Temmuz’da alınırken; tüm dünya hakları Novelfarma’da bulunuyor.

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