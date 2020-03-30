‘Corona’ hastalarına yatak yetmeyince Central Park’ta sahra hastanesi kuruldu; konferans merkezleri, stadyumlar ‘dönüştürüldü’

Çin’in Wuhan kentinde patlak verip dünyaya yayılan corona virüsü bugüne kadar 34 bine yakın can aldı. Dünyanın dört bir yanında 735 bin vaka var. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ‘dünyanın gerçeği’ oldu. Bir başka gerçek de birçok ülkedeki vaka sayısı ve beraberinde gelen yatak talebinin hastanelerin kapasitesini aşması! Bu soruna çare bulmak için kentlerin simgesi parklar sahra hastanesine, konferans veya kongre merkezleri geçici hastanelere çevrildi. İşte birkaç örnek…

Fotoğraf:www.independenteagle.com

Britanya’nın başkenti Londra’daki Excel Konferans Salonu 500 yataklı bir hastaneye dönüştürüldü; kısa süre içinde yatak sayısı 4 bine yükseltilecek.

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Fotoğraf: Voice of America

Dün dakikada dört kişinin hayatını kaybettiği ABD’nin New York kentinin dünyaca ünlü simgelerinden, sayısız film sahnesine ev sahipliği yapan Central Park’ta ise sahra hastanesi kurulması için harekete geçildi. Sahra hastanesinde 68 yatak olacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

ABD donanması ise salgının en ağır darbeyi vurduğu yerlerden New York’a ‘Comfort’ adlı hastane gemisini yollayarak destek verdi. Cumartesi yola çıkan ve bugün ulaşan gemide bin yatak bulunuyor.

Fotoğraf: Cuba Standard

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Crema kentinde ise ordu devreye girdi. Sahra hastanesi için çadırlar kuruldu ve Küba’dan 52 doktor kente gitti destek için.

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Fotoğraf: www.iranpress.com

2 bin 640’ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve hastanelerin salgınla mücadelede zorlandığı bir başka ülke İran’da da ordu görevdeydi. Başkent Tahran’da 7 bin hastaya bakabilecek geçici hastane kuruldu. Tahran’daki kongre merkezi de geçici hastaneye çevrildi.

Fotoğraf: ruptlytv

136 kişinin öldüğü Brezilya’da kulüpler Dünya Kupası’nda kullanılan stadyumlarının sağlık sisteminin hizmetine açacaklarını duyurdu. Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu’nun yeşil sahası 200’ü aşkın yatak bulunan bir geçici hastaneye dönüştürüldü.