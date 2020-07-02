‘Corona’ hakkında konuşan TTB üyesi profesöre ‘halkı yanlış bilgilendirmek’ten soruşturma

Türk Tabipleri Birliği (TTB), birliğin Covid-19 İzleme Kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu: “Yanlışlıksa hemen düzeltilsin, bilinçli ve kasıtlı ise bu bir akıl tutulmasıdır”.

Fotoğraf:: TTB

Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi Prof. Dr. Pala’nın değerli bir bilim insanı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “enBursa.com isimli internet haber sitesine yapmış olduğu ‘pandeminin Bursa’daki seyri’ içerikli açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa valiliği tarafından Bursa başsavcılığına ihbarda bulunulmuş, ardından başsavcılık tarafından görevsizlik kararı verilen dosya gereği için Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilmiş ve üniversite rektörlüğü ‘halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı’ iddiası ile soruşturma açmış durumdadır. Sorulacak hesabı, açılacak soruşturması olanların öncelikle bilmesi gereken şey, halkın sağlığı, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda bilimin ışığında her türlü eleştirel değerlendirmeyi yapmak TTB’nin ve oluşturduğu kurulların varlık nedenidir. Bu nedenle Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya üniversite yönetimi tarafından açılmış olan soruşturmayı hekimlik değerlerine ve Türk Tabipleri Birliği’ne açılmış bir soruşturma olarak görüyoruz. TTB Merkez Konseyi, bağlı Tabip Odaları ve hekimlik değerlerine sahip çıkan bütün hekim ve sağlık çalışanlarıyla birlikte Dr. Kayahan Pala’nın ve savunduğu değerlerin yanında olacağımızı ilan ediyoruz.”