‘Corona’ Gürcistan’a da ulaştı

Gürcistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk corona virüsü vakasını duyurdu.

Tikaradze açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Gürcistan Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze, İran’dan Azerbaycan üzerinden geçerek ülkeye gelen bir vatandaşlarının, corona virüsünden enfekte olduğunu açıkladı.

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Tikaradze, ‘hastanın derhal sınırdaki sahra hastanesine sevk edildiğini’ belirterek, “Hasta, bir minibüsteki 12 yolcuyla beraber Azerbaycan’dan geçerek Gürcistan’a gelmiş” dedi.

Gürcistan sağlık bakanı, diğer yolcuların da sınır muhafızları tarafından kontrol edilerek hastaneye kaldırıldığını, ancak bu yolcuların testlerinin negatif çıktığını, sadece birinin karantinada kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia da, corona virüsünün ülkede yayılmasını önlemek için bir koordinasyon grubunun oluşturulduğunu açıkladı.

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Söz konusu koordinasyon grubu, ilk olarak Gürcistan ve İran arasındaki seyahatlerin iki hafta süreyle askıya alınmasına karar verdi.