‘Corona’ günlüğü | Vaka sayısı 300 bin aştı, ölü sayısı 13 bine dayandı

21 Mart

Dünya geneli

Vaka sayısı 303 bin 55. Ölü sayısı 12 bin 995. İyileşen hasta sayısı 94 bin 625.

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Britanya

53 kişi daha öldü, toplam sayı 220’ye çıktı.

ABD

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ABD’de son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 302’ye, ölü sayısı 50 kişi artarak 260’a çıktı. En çok vaka New York’ta, en çok ölüm ise Washington’da.

Gürcistan

21 Nisan’a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Bosna Hersek

İlk ölüm haberi geldi. Vaka sayısı 93.



İran

Son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556’ya yükseldi. Son bir haftaya bakıldığında İran’daki vaka ve ölüm oranlarında bugün düşüş görüldü. Şu ana kadar ülkedeki en yüksek günlük can kaybı 149 olmuştu.

İspanya

Ölü sayısı 1326’ya çıktı, vaka sayısı 25 bine yaklaştı.

Dünya geneli

Virüsün bulaştığı kişi sayısı 277 bin 300. 11 bin 431 kişi öldü. 91 bin 994 kişi iyileşti (kaynak: Worldometer).