‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde ölü sayısı 13 bini aştı

22 Mart

Dünya geneli

Vaka sayısı 308 bin 547. Ölü sayısı 13 bin 69. İyileşen hasta sayısı 95 bin 829.

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İran

Ülkede son 24 saat içinde 129 kişinin ölmesiyle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1685’e yükseldi.

Vaka sayısı 21 bin 638, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 913 oldu.

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ABD

ABD genelinde 340 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

Endonezya

Ülkede 64 yeni vaka tespit edildi. 10 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 514’e, ölenlerin sayısı ise 48’e yükselmiş oldu.

Dokuz hastanın iyileşmesiyle toplam iyileşen insan sayısı 29 oldu.

Romanya

Ülkede ilk ölüm yaşandı. 67 yaşındaki bir erkek virüsten hayatını kaybetti. Vaka sayısı 367 olarak açıklandı.

21 Mart

Dünya geneli

Vaka sayısı 303 bin 55. Ölü sayısı 12 bin 995. İyileşen hasta sayısı 94 bin 625.

Britanya

53 kişi daha öldü, toplam sayı 220’ye çıktı.

ABD

ABD’de son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 302’ye, ölü sayısı 50 kişi artarak 260’a çıktı. En çok vaka New York’ta, en çok ölüm ise Washington’da.

Gürcistan

21 Nisan’a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Bosna Hersek

İlk ölüm haberi geldi. Vaka sayısı 93.



İran

Son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556’ya yükseldi. Son bir haftaya bakıldığında İran’daki vaka ve ölüm oranlarında bugün düşüş görüldü. Şu ana kadar ülkedeki en yüksek günlük can kaybı 149 olmuştu.

İspanya

Ölü sayısı 1326’ya çıktı, vaka sayısı 25 bine yaklaştı.

Dünya geneli

Virüsün bulaştığı kişi sayısı 277 bin 300. 11 bin 431 kişi öldü. 91 bin 994 kişi iyileşti (kaynak: Worldometer).