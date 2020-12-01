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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ günlüğü | Açıköğretin ortaokul ve lise sınavlarına erteleme

Diken, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınının seyrini dakika dakika aktarıyor…

10:10 Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık’taki açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteledi.

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