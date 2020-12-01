‘Corona’ günlüğü | Açıköğretin ortaokul ve lise sınavlarına erteleme

Diken, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınının seyrini dakika dakika aktarıyor…
10:10 Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık’taki açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteledi.
Yaramazlara biraz batar!
Bankacılık sektörünün kredileri ekim sonunda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 43 artarken, sektörün karı 10 aylık dönemde yüzde 21 artarak 50 milyar liraya yükseldi.
Moderna, Covid-19 aşısı için ABD ve Avrupa acil durum onayı için başvuruda bulunacak. Kabul edildiği durumda, aşı dünya çapında kullanım için uygun hale gelebilir.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısından sonra salgınla ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni kısıtlamaları duyurdu.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.