‘Corona’ günlüğü | ÖSYM’den bazı sınavlara erteleme

Diken, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınının seyrini dakika dakika aktarıyor…

15:39 ÖSYM; ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek” dedi.

14:55 Kırklareli’de açık alanda dans ederek sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen işletme sahibi D.D. ve 33 kişiye toplam 107 bin 100 TL ceza uygulandı.

14:39 Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesindeki Yukarıaktaş Köyü Güveloğlu Mahallesi, 14 gün karantinaya alındı.

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Fotoğraf: AA

14:27 Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi’ne ait taziye evi, immün plazma bağışı çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

12:18 Kırklareli’nde karantinada olması gereken altı kişi, trafik ve asayiş uygulamasında yakalandı. Kişi başı 3 bin 150’şer liralık cezanın ardından karantina yurduna götürüldüler.

10:10 Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık’taki açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteledi.