Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ günlüğü | ÖSYM’den bazı sınavlara erteleme

Diken, Türkiye’de ve dünyada Covid-19 salgınının seyrini dakika dakika aktarıyor…

15:39 ÖSYM; ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek” dedi.

14:55 Kırklareli’de açık alanda dans ederek sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen işletme sahibi D.D. ve 33 kişiye toplam 107 bin 100 TL ceza uygulandı.

14:39 Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesindeki Yukarıaktaş Köyü Güveloğlu Mahallesi, 14 gün karantinaya alındı.

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Fotoğraf: AA

14:27 Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi’ne ait taziye evi, immün plazma bağışı çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

12:18 Kırklareli’nde karantinada olması gereken altı kişi, trafik ve asayiş uygulamasında yakalandı. Kişi başı 3 bin 150’şer liralık cezanın ardından karantina yurduna götürüldüler.

10:10 Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık’taki açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteledi.

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İçişleri’nden ‘kısıtlama’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık’tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

39 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 63 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70’i muvazzaf 82 şüpheliden 63’ü gözaltına alındı.

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