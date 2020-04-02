‘Corona’ günlerinin gözde uygulaması Zoom hakkında ‘veri gizliliği’ incelemesi

Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçen birçok işyerinin kullandığı video konferans uygulaması Zoom hakkında ‘veri gizliliği ve bilgi güvenliği ihlali’ gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Zoom aracılığıyla yapılan toplantılar ve uzaktan eğitimler geçen hafta ‘hack’lenmiş, cinsel içerikli, ırkçı ve nefret söylemi içeren mesajlar yayınlanmıştı.

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New York Times’ın haberine göre, ‘Zoombombalama’ (Zoombombing) diye sosyal medyada tepki toplayan olaylar New York başsavcılığını harekete geçirdi. Başsavcılık Zoom şirketinden veri gizliliği ve bilgi güvenliği politikalarına ilişkin bilgi talep etti.

Talep mektubunda, ‘uygulamanın güvenlik altyapısının son zamanlarda salgın nedeniyle artan kullanım trafiğini denetlemede uygun olmadığının düşünüldüğü’ ve şirketin bu konuda hangi önlemleri aldığı soruldu.

Pazar günü şirket, şikayetler üzerine ‘kullanıcıların güvenliği ve kişisel bilgilerinin korunması konusunda dikkatli olduklarını’ belirterek güvenlik politikasında değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

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Elon Musk da yasakladı

ABD’li girişimci Elon Musk, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’te çalışanların işle ilgili video konferanslarında Zoom uygulamasını kullanmalarını ‘programın güvenlik açığı ve veri ihlali’ gerekçesiyle yasakladı.