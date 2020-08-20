‘Corona’ günlerinde seks sahneleri için rehber: Hayal gücüne bırakın ya da çarşaf altında hareket eden uzuvlar çekin

Britanyalı sinema ve TV yönetmenlerine yönelik hazılanan rehberde Covid-19 döneminde oyuncuların güvenliği için bir dizi öneride bulunuldu.

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Profesyonel yönetmeler birliği Directors UK, fiziksel yakınlaşmanın olduğu seks sahnelerinden kaçınmak için bazı yaratıcı alternatifler önerdi.

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Rehberde oyuncuların kıyafetlerini düzeltirken ya da olay sonrası giyinirken gösterilebileceği, çarşafların altında hareket eden uzuvlar olarak olabileceği yazıldı. Bir başka seçenek de yatak odasının kapısının kapandığını gösterip aksiyonu izleyicinin hayal gücüne bırakmak.

Yönetmelere seks sahnelerinin perdeye yansımasının yasak olduğu 1930’larda çekilen ‘Casablanca’, ‘It Happened One Night’ gibi klasiklerden ilham alabilecekleri önerisi getirildi.

Oyuncuların fiziksel olarak yakınlaştığı seks sahneleri gerektiğinde ise ‘green box’ gibi dijital yöntemlere ya da animasyon yöntemine başvurulabileceği anlatıldı. Bir başka öneri de bu sahnelerde gerçek hayatta çift olan oyuncuları kullanmak.