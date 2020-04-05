‘Corona’ günlerinde seks oyuncağı satışları patladı

‘Corona‘ günlerinde yalnızca makarna, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışı artmadı. Seks oyuncakları satışında da patlama yaşandı.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü endişesiyle dünyanın eve kapandığı şu günlerde, kimilerinin cinsel isteğini artarken kimilerinde ise tam tersi bir durum söz konusu. Cinsel isteği azalanlar görece şanslı sayılabilir, çünkü ‘corona’ günlerinde güvenli seks olanağı yaratmak bir hayli zor.

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Uzmanlar aynı evde yaşadığınız bir partneriniz varsa corona virüsü açısından güvenli cinsel ilişkinin mümkün olabileceği görüşünde birleşiyor.

Peki ya diğerleri? Corona virüsünden kaynaklanan endişenin cinsel isteklerini azaltmadığı fakat aynı evde yaşadığı bir partneri olmayan insanlar ne yapacak? Ya da henüz ev arkadaşıyla ilişkilerini ‘bir üst seviyeye’ taşımayanlar?

‘En güvenli seks partner kendinizsiniz’

Görünen o ki onlar da New York sağlık departmanının “En güvenli seks partner kendinizsiniz” tavsiyesine uymuş. Vice’ın haberine göre seks oyuncakları satışı ‘corona’ salgını sırasında fırladı. Beş büyük seks oyuncağı markasının satışları mart ayında önemli ölçüde arttı.

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WeVibe ve Womanizer marklarının satıcısı olan WOW Tech Group’tan bir yetkili Mart’ın 25’inde aylık satış tahminlerinin yüzde 40 üstüne çıktıklarını belirtti. Özellikle mastürbasyon için kullanılan Womanizer’ın satışlarının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

‘Geçen yıl bu zamana oranla üç kat arttı’

b-Vibe, Le Wand, and The Cowgirl markalarının sahibi olan COTR da mart ayında satışları yükselen şirketlerden. Şirketin kurucusu ve CEO’su Alicia Sinclair üç markanın online satışlarının geçen yıl bu zamana oranla üç kat arttığını söyledi.

Sinclair alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini gözlemlediğini anlattı: “Market alışverişinde yapılan istifçiliğe benziyor. İnsanlar geçmişte nadiren aldıkları şeyleri gelecekte belki ihtiyacı olur diye almaya başladı. Dört-beş tane aksesuar alıyorlar ya da bir ürünün birçok farklı çeşidini… Sanki uzun vade için yatırım yapıyor gibiler.”

Satışlardan insanların seks oyuncaklarının hijyenine de önem verdiği görülüyor. Sinclair normalde çok satılmayan, oyuncakları sterilize etmek için kullanılan ‘UV sterilizasyon kesesi’ninde bu süreçte çok satmaya başladığını anlattı. Sinclair, UV kesesinin asıl amacına ek olarak anahtar, cep telefonu gibi eşyaları temizlemek için de satın alındığını tahmin ediyor.