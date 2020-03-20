‘Corona’ günlerinde nikah: Maskelerini takıp davetliden yoksun evlendiler

Samsun’da, Didar İstanbul ve Mustafa Aydın çiftinin nikahı davetlilerin koltuklarının bomboş olduğu salonda kıyıldı. Çift, nikah memuru ve şahitler maske taktı.

Fotoğraf: DHA

Çiftin bugün, Vezirköprü Evlendirme Dairesi’ndeki nikah töreninde ‘corona’ önlemleri uygulandı. Ellerini dezenfektanla temizledikten sonra maske takıp nikah masasına oturan çifte şahitleri de maskeyle eşlik etti.

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Damat Mustafa Aydın, “Sevdiklerimizin sağlığı nikah töreninden daha önemliydi. Bu anlamda önlem alan belediyeye teşekkür ediyoruz. Bizim için de farklı bir anı olmuş oldu. Corona virüsü aşkımıza engel olamaz” dedi. Gelin Didar İstanbul ise “Evinde kal Türkiye” diyerek herkese yapılan uyarılara uymaları yönünde çağrı yaptı.

