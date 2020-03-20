Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ günlerinde nikah: Maskelerini takıp davetliden yoksun evlendiler

Samsun’da, Didar İstanbul ve Mustafa Aydın çiftinin nikahı davetlilerin koltuklarının bomboş olduğu salonda kıyıldı. Çift, nikah memuru ve şahitler maske taktı.

Fotoğraf: DHA

Çiftin bugün, Vezirköprü Evlendirme Dairesi’ndeki nikah töreninde ‘corona’ önlemleri uygulandı. Ellerini dezenfektanla temizledikten sonra maske takıp nikah masasına oturan çifte şahitleri de maskeyle eşlik etti.

Reklam

Damat Mustafa Aydın, “Sevdiklerimizin sağlığı nikah töreninden daha önemliydi. Bu anlamda önlem alan belediyeye teşekkür ediyoruz. Bizim için de farklı bir anı olmuş oldu. Corona virüsü aşkımıza engel olamaz” dedi. Gelin Didar İstanbul ise “Evinde kal Türkiye” diyerek herkese yapılan uyarılara uymaları yönünde çağrı yaptı.

SON HABERLER

‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik

Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...