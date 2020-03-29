‘Corona günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu’ hazırlandı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalan kadınlar için ‘Şiddetten Korunma Kılavuzu’ yayımladı.

Fotoğraf: DHA

Platformun “Şiddet ya da şiddet tehlikesi altındaki her kadının yanındayız” denen açıklamasında, corona virüsü pandemisinin kadınları umutsuzluğa sürüklememesi istendi. Bu süreçte de kadınlarla dayanışma içinde olacaklarını duyuran KCDP, kadınların yaşam ve diğer hakları için yetkililerin neler yapması gerektiğine ilişkin de bilgilendirici girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

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‘Kadınlar asla yalnız yürümeyecek’

Açıklamada, “Mücadelemiz için yeni yollar keşfedeceğiz. Corona virüs günlerinde de kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Bu kılavuzu salgınla ilgili önlemlerden daha çok şiddet görme yönünde etkilenen tüm kadınlar için hazırladık” dendi.

Yayımlanan kılavuzda, ‘Kadınlar için ‘Ev’in anlamı’, ‘Kadınlar için corona virüs pandemisi nedir?’, ‘Kurumlar için corona virüs günlerinde kadınlar için yapılması gereken acil durum planı’, ‘Kadınlar için corona virüs günlerinde şiddet karşısında haklar ve öneriler’, ‘6284 İnfografiği’, ‘İhbar ve destek hatları’ başlıkları altında bilgilere yer verildi.

#KoronaGünlerindeKadınlarİçin

Şiddetten Korunma Kılavuzu



Her yere yayalım.

Hiçbir kadın asla yalnız yürümesin.

Birbirimize güç verelim.



📌Kılavuz: https://t.co/A5eBAwpr2Z pic.twitter.com/Q6tDN8kAty Reklam March 28, 2020

‘6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanmalı‘

Corona virüsü salgını günlerinde kadınlar için yapılması gereken acil durum planı kapsamında, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması gerektiğini aktaran platform, bu iki maddeyle ilgili kamu spotu, canlı yayın ve eğitimler düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

KCDP ayrıca yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: ‘Çağrı ve destek hatları 7/24 ulaşılabilir olmalı ve yaygınlaştırılmalı’; ‘Kadınlar için de şikayet ve başvuru mekanizmaları dijital ortamda oluşturulmalı’; ‘Şiddetle ilgili üçüncü kişilerin ihbarı titizlikle ele alınmalı’; ‘Sığınmaevleri koronavirüs tedbirlerine uygun olmalı ve ihtiyaç halinde şuan kullanılmayan mekanlar kadınların güvenli barınma hakkı için kullanıma açılmalı’; ‘Yargı ve infaz da aksama olmamalı, tüm gelişmelerle ilgili kadınlara bilgi verilmeli’; ‘Ev içerisinde eşitlikçi ve kolektif emek teşvik edilmeli’; ‘İşyerlerinde çalışanlar ücretli izne çıkarılmalı, işten çıkarmalar yasaklanmalı’; ‘Kayıt dışı çalışan ve göçmen kadınlar için ayrı destek mekanizmaları olmalı.’

‘Hakkını ararken yalnız değilsin’

Acil başvuru mekanizmaları başta olmak üzere, kadınların acil durumlarda üçüncü kişilerden destek alabileceğini açıklayan platform, şu önerileri sıraladı: ‘Şiddet oluştuğunda belgelemelisiniz’; ‘Uzaklaştırma kararı aldırabilirsiniz’; ‘Sığınma talebinde bulunabilirsiniz’; ‘Olası failin silahına el konulmasını sağlayabilirsiniz’; ‘Maddi yardım talebinde bulunabilirsiniz’; ‘6284 sayılı yasadan yararlanmak istediğinizi söyleyin.’

Açıklamada şu açıklanan öneriler arasında “Evden çıkamadığımız günlerde birbirimizle dayanışmalıyız. Hakkını ararken yalnız değilsin” maddeleri yer alıyor.