‘Corona’ günlerinde aşk: Arkadaşlık uygulamalarına ayar geldi

Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı arkadaşlık uygulamaları ‘corona’ salgınına karşı önlem almaya başladı. ‘OKCupid’ ve ‘Tinder’ şirketleri yeni tanışılan kişiyle randevuya çıkmanın yüksek risk taşıdığını bildiriyor.

The Guardian’ın haberine göre kişisel bilgilere önem vermesiyle övünen ‘OKCupid’ uygulaması şu mesajı yollamaya başladı: “Corona virüsü aşk dolu randevularınızı etkiliyor mu?”

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Yüzde 93 randevuya çıkmaya devam ediyor

‘OKCupid’ sözcüsü, ocak ile mart ayları arasında Britanya’daki kullanıcıların kişisel profilinde corona virüsünden bahsedilme oranında yüzde 262’lik bir artış görüldükten sonra bu soruyu sormaya gerek duyulduğunu söyledi.

İstatistiklere göre Britanya’da arkadaşlık uygulamalarını kullananların yüzde 93’ü salgına aldırış etmeden randevuya çıkmaya devam ediyor. Karantinaya alınan bölgelerde ise insanlar arkadaşlık uygulamalarında daha fazla zaman geçiriyor.

‘OKCupid’, son beş gün içinde uygulamaya yeni katılanların oranının yüzde 7 arttığını açıkladı.

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Önce hijyen, sonra flört

Popüler arkadaşlık sitesi ‘Tinder’ ise farklı önlemler almaya başladı. Uygulama açıldığında ekranın yan tarafında kullanıcılara kişisel görüşmelerin risklerinden bahsedilerek ellerin sık sık yıkanması, her daim el dezenfektanı taşınması, yüze dokunulmaması ve halka açık görüşmelerde kişisel mesafenin korunması gerektiği yönünde hatırlatmalarda bulunuluyor.

Uygulamayı kullanan bir kadın Twitter hesabından yazdığı mesajda, “Tinder üzerinden bir adamla konuşuyordum ve kendisine seyahat ettiğimi söyledim. Benimle randevuya çıkmak istemedi” dedi.

Bugüne kadar corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı.