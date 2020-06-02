‘Corona’ gazetecileri de vurdu: Salgında 117 basın emekçisi hayatını kaybetti

Dünyada 377 bin 964 can alan Covid-19 salgınınından en çok etkilenen meslek gruplarının başında sağlık çalışanları geliyor. Uluslarararası Hemşireler Birliği 6 Mayıs’ta, en az 90 bin sağlık çalışanının virüsü kaptığını duyurdu.

Sağlık çalışanları kadar olmasa da virüsle çoğu kez burun buruna olan, sokağa çıkma yasağı olsa da dışarı çıkan, risk alarak görevlerini yapan bir başka meslek grubunun üyeleri de gazeteciler. İsviçre’deki Press Emblem Campaign’in ‘tahminine’ göre salgın süresince 31 ülkede 117 gazeteci hayatını kaybetti.

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Fotoğraf: cpj.org

Kısa adı PEC olan sivil toplum kuruluşu, özellikle sahada çalışan foto muhabiri, muhabir, kameramanların risk altında olduğunun altını çizdi. Peru’da en az 20 gazeteci Covid-19’la ilgili haberlerin peşinde koşarken yaşamını yitirdi. Bir başka Güney Amerika ülkesi Ekvador’un, virüsün en ağır darbeyi vurduğu Guayaquil kentinde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ‘basit bir grip’ diye niteleyerek salgını ciddiye almadığı Brezilya’da sekiz, Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da ise en az bir gazeteci Covid-19’a yenik düştü.

Koruyucu ekipman sıkıntısı

Güney Amerika’da, sayının yüksek olması, medya çalışanlarının koruyucu ekipman tedarik etmekte zorlanmasına bağlanıyor. Peru Ulusal Gazeteciler Birliği Zuliana Lainez, “Salgın bu ülkede gazetecilerin hangi koşullarda çalıştığını gözler önüne serdi” dedi.

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Ölenlerin yanı sıra virüsün bulaştığı onlarca gazetecinin tedavi gördüğünü söyleyen Lainez şöyle devam etti: “Peru’da ölenlerin çoğu freelance çalışan gazeteciler. Aslında medya kuruluşları hem yasalar gereğince hem de etik kurallara göre koruyucu ekipman vermeli. Ancak çoğu kendi imkanlarıyla almaya çalışıyor.”

Kısa adı CPJ olan Gazetecileri Koruma Komitesi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin sayısını belirlemeye çalıştıklarını ancak ne kadarının çalışırken virüsü kaptığını belirleme konusunda zorlandıklarını açıkladı.

NTV muhabiri yakalandı; iyileşti

NTV muhabiri Korhan Varol, salgının Türkiye’de başladığı ilk günlerde corona virüse yakalanamış, beş gün hastanede tedavi gördükten sonra tedavisine evinde devam edilmişti. Gazetecilik refleksiyle yaşadıklarını kayıt altına alan Varol, iyileşince deneyimini haberleştirmişti.