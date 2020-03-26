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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona fırsatçısı’ 198 firmaya 10 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu ay haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan corona virüsü, maske, dezenfektan, eldiven ve kolonya gibi ürünlerde talep artışına neden olmuştu. Birçok satıcı, söz konusu ürünlere fahiş zam yapmış, bazıları da ürünleri piyasaya vermeyerek stoklamıştı.

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Pekcan, 11 Mart’taki açıklamasında, maske ve dezenfektandaki fahiş fiyata ilişkin, 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününün denetlendiğini, 2 bin 180’inin soruşturma kapsamına alındığını söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün, daha önce 14 kuruşa aldıkları maskeleri 3-4 liraya alamadıklarını dile getirmişti.

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