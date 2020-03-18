‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu

Bugün Fransa’nın başkenti Paris’ten kalkan uçakla İstanbul’a getirilen yolculardan biri polis marifetiyle otobüsten indirildi. Aynı uçaktaki avukatın anlatımına göre yolcu ailesine teslim edilmek üzere alındı. Diğer yolcular ise iki saate yakın otobüste bekletildikten sonra karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.