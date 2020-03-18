‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ‘corona’ salgını nedeniyle artan dezenfektan talebini fırsat bilet bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis depoya operasyonda düzenledi. 3 bin şişe dezenfektan, 5 ton etil alkol, 37 bin boş şişe, kıvam arttırıcı hammadde, dezenfektan üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ve üretim makineleri bulundu.
Bir kişi gözaltına alındı, depo mühürlendi. Dezenfektan üretilen deponun hijyenden uzak bir imalathane olduğu görüldü.