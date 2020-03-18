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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ‘corona’ salgını nedeniyle artan dezenfektan talebini fırsat bilet bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu.

Fotoğraf: DHA

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis depoya operasyonda düzenledi. 3 bin şişe dezenfektan, 5 ton etil alkol, 37 bin boş şişe, kıvam arttırıcı hammadde, dezenfektan üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ve üretim makineleri bulundu.

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Bir kişi gözaltına alındı, depo mühürlendi.  Dezenfektan üretilen deponun hijyenden uzak bir imalathane olduğu görüldü.

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