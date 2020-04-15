‘Corona’ etkisi: THY’den sonra Pegasus’un da yolcu sayısı yarı yarıya düştü

Havayolu şirketi Pegasus’u kullanan yolcu sayısı, corona virüsü nedeniyle mart ayında önceki yıla göre yüzde 44.1 azaldı.

Fotoğraf: flypgs.com

Mart ayında uçaklardaki doluluk oranı da yüzde 7.5’luk düşüşle yüzde 80.1’e geriledi.

Reklam

Mart 2020’de Pegasus’u 1 milyon 340 bin yolcu kullanırken, Mart 2019’da bu sayı 2 milyon 400 bindi.

Ocak-mart aralığına bakıldığında ise ilk üç ayda yolcu sayısı yüzde 9.5 azaldı. Ocak-Mart 2019 tarihlerinde 6 milyon 900 bin yolcu taşıyan Pegasus’u, Ocak-Mart 2020 tarihlerinde 6 milyon 250 bin kişi kullandı.

THY’de de büyük düşüş

THY’de Mart 2019’da 5.9 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın mart ayında yüzde 53’lük azalışla 2.8 milyona geriledi. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44.9 azalırken, dış hatlarda yüzde 59.1 azaldı. Yolcu doluluk oranı da Mart 2020 döneminde 17.6 puanlık azalışla yüzde 63.3 oldu.

Reklam

Sefer iptalleri

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinden önce, ocak ayında virüsün kaynağı Çin’in Wuhan kentine uçuşları durdurmuştu. Uçuş yasakları, kademeli olarak birçok ülke için alınmıştı.

Pegasus, ilk olarak 30 Nisan’a kadar seferlerini iptal ettiğini duyurmuş, daha sonra süreyi 15 Mayıs’a kadar uzatmıştı.