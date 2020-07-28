‘Corona’ etkisi: Küresel havayolu sektörünün toparlanması 2024’ü bulabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) küresel havayolu sektöründe yolcu trafiğinin Covid-19 öncesi seviyelere dönmesinin 2024’e sarkacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Seyahat talebinde büyük düşüşlere neden olan Covid-19 salgının yarattığı krizle ilgili tahminlerini güncelleyen IATA, ABD’de ve gelişen ülkelerde virüsün kontrol altına alınmasının yavaşlığa ve kurumsal seyahat talebindeki zayıf seyre dikkat çekti.

Reklam

IATA’nın baş ekonomisti Brian Pearce, daha önceden normal seviyelere dönmenin 2023’e kadar sürebileceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.