‘Corona’ etkisi: JP Morgan’ın net karı ilk çeyrekte yüzde 68 düştü

Yeni tip corona virüsü salgını JP Morgan Chase’in ilk çeyrekteki net karını yüzde 68 düşürerek 2.87 milyar dolara geriletti.

Fotoğraf: Reuters

JP Morgan’ın hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 2.65 dolardan 78 sente geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 9.18 milyar dolardı.

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Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.84 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

Özel kalemlerden dolayı bu tahminlerin JP Morgan’ın açıkladığı sonuçla karşılaştırılabilir olup olmadığı belli değil.

Salgın nedeniyle işletmeler kapandı, sadece ABD’de yaklaşık 10 milyon kişi işten çıkarıldı ve salgının nesiller boyunca görülmeyen küresel bir resesyona neden olması bekleniyor.

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Reuters kayıtlarına göre bugüne kadar 1.8 milyondan fazla vaka ve 115 bin 242 can kaybı bildirildi.

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