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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ etkisi: JP Morgan’ın net karı ilk çeyrekte yüzde 68 düştü

Yeni tip corona virüsü salgını JP Morgan Chase’in ilk çeyrekteki net karını yüzde 68 düşürerek 2.87 milyar dolara geriletti.

Fotoğraf: Reuters

JP Morgan’ın hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 2.65 dolardan 78 sente geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 9.18 milyar dolardı.

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Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.84 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

Özel kalemlerden dolayı bu tahminlerin JP Morgan’ın açıkladığı sonuçla karşılaştırılabilir olup olmadığı belli değil.

Salgın nedeniyle işletmeler kapandı, sadece ABD’de yaklaşık 10 milyon kişi işten çıkarıldı ve salgının nesiller boyunca görülmeyen küresel bir resesyona neden olması bekleniyor.

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Reuters kayıtlarına göre bugüne kadar 1.8 milyondan fazla vaka ve 115 bin 242 can kaybı bildirildi.

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Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

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