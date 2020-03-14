‘Corona’ etkisi: İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 17 düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de corona virüsüne rastlanmasının açıklanmasının ardından toplu taşıma kullanmaktan vazgeçenlerin oranının yüzde 17’ye çıktığını açıkladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısını açıkladı.
Buna göre 9 Mart’ta 7 milyon 441 bin 316 kişi toplu taşıma kullanırken, sayı düzenli olarak azalarak 13 Mart’ta 6 milyon 188 bin 972’ye kadar indi. Bu da dört günde yüzde 17’lik azalma anlamına geliyor.
Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 11 Mart’ta açıklanırken, 13 Mart’ta sayının beşe yükseldiği duyurulmuştu.