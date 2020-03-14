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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ etkisi: İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 17 düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de corona virüsüne rastlanmasının açıklanmasının ardından toplu taşıma kullanmaktan vazgeçenlerin oranının yüzde 17’ye çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’da metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısını açıkladı.

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Buna göre 9 Mart’ta 7 milyon 441 bin 316 kişi toplu taşıma kullanırken, sayı düzenli olarak azalarak 13 Mart’ta 6 milyon 188 bin 972’ye kadar indi. Bu da dört günde yüzde 17’lik azalma anlamına geliyor.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 11 Mart’ta açıklanırken, 13 Mart’ta sayının beşe yükseldiği duyurulmuştu.

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