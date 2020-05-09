‘Corona’ etkisi: İŞKUR’daki iş ilanı sayısında sert düşüş

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla aranan işçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75’e yakın azaldı.

İŞKUR, nisan ayına ilişkin verileri internet sitesinde dün yayınlandı.

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Buna göre, nisan ayında İŞKUR’daki açık iş sayısı 54 bin 418 olarak kayda geçti. Ocak-Nisan 2020 döneminde ise açık iş sayısı 556 bin 238 oldu.

Nisan ayında 30 bin 556 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi. Yılın ilk dört ayında ise 275 bin 967 kişi İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

Hem nisan ayında, hem de ilk dört ayda en çok istihdam satış danışmanlığı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde görüldü.

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Aydan aya düşüş

İŞKUR’da bu yılın ocak ayında 173 bin 473, şubatta 160 bin 19, mart ayında ise 167 bin 306 aktif iş ilanı bulunuyordu. İlk kez 11 Mart’ta corona virüsü vakası açıklandı. Sonrasında salgının etkisi, nisan ayında iş ilanlarının 54 bin dolaylarına kadar gerilemesine yol açtı.

İşe girenlerin sayısı da azaldı

Verilere göre Nisan 2019’da 200 bin 468 aktif iş ilanı vardı. Yine aynı ay, 122 bin 913 kişi işe yerleştirildi. Ancak bu sene nisan ayında iş bulanların sayısı 30 bin 556 olarak kayda geçti.

Öte yandan Nisan 2019’da kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 38 bin 175 olurken, bu sayı bu sene nisan ayında 3 milyon 629 bin 958 kişi olarak açıklandı.