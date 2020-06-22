‘Corona’ etkisi: Dünyada turist sayısı nisanda yüzde 97 azaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Covid-19 salgını nedeniyle nisanda dünyada turist sayısında önceki yıla göre yüzde 97 düşüş olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de olan DTÖ, pandeminin turizme etkileriyle ilgili yeni veriler açıkladı.

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‘Yüzde 55’ten yüzde 97’ye’

AA’nın haberine göre DTÖ geçen seneyle kıyasladığı verilerde, dünyada turist sayısında martta yüzde 55 olan düşüşün, nisanda yüzde 97’ye kadar yükseldiğini bildirdi.

Nisanda geçen yıla oranla dünyada 180 milyon kişinin daha az seyahat ettiğini belirten DTÖ, bunun turizm gelirindeki karşılığının yaklaşık 195 milyon dolarlık kayıp anlamına geldiğini kaydetti.

Açıklanan diğer verilerde, ocak ile nisan arasında dünyada turizmin en olumsuz etkilendiği bölgeler yüzde 51’lik düşüşle Asya ve Pasifik olarak gösterildi.

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Bunu Avrupa (eksi yüzde 44), Ortadoğu (eksi yüzde 40), Amerika (eksi yüzde 36) ve Afrika (eksi yüzde 35) izledi.

Tahmin yüzde 78’di

DTÖ, mayıs başında yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının kaldırılma tarihlerine bağlı olarak bu yıl dünyada turist sayısının yüzde 58 ile yüzde 78 arasında düşebileceği tahmininde bulunmuştu.

Örgüt ayrıca dünyada turizm sektörünün bu yıl 910 milyar ile 1.2 trilyon dolar arasında gelir kaybı yaşayacağı öngörüsünde bulunmuş, bunun turizm sektörüyle doğrudan bağlantılı istihdam edilen 100 ila 120 milyon kişiyi tehdit ettiğini belirtmişti.

‘Hayati önem taşıyor’

Turizmin yeniden başlamasının ‘hayati önem taşıdığını’ vurgulayan, DTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Turist sayısındaki ani ve büyük düşüş, iş ve ekonomileri tehdit ediyor. DTÖ, turizmin genel olarak yeniden başlatılmasına kadar, işleri ve şirketleri korumak için sektörden bir kez daha güçlü bir destek talep ediyor.”