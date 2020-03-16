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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ etkisi: Çin’in sanayi üretiminde 30 yılın en sert düşüşü

Çin’in ocak-şubat sanayi üretimi corona virüsü nedeniyle ve virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemesiyle son 30 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in kentsel yatırım ve perakende satışlar verisi de sert düştü. Açıklanan veriler salgın nedeniyle Çin’in büyümesinin ilk çeyrekte yarı yarıya gerileyeceği düşüncelerini ve yetkililerin büyümeyi yeniden canlandırmak için daha fazla çalışma yapması gerektiği görüşünü güçlendirdi.

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Ocak-şubat sanayi üretimi verisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 ile beklentilerin çok üzerinde geriledi.

Reuters ajansının düzenlediği ankete katılan analistlerin tahminlerinin ortalaması yüzde 1.5 yükselişe işaret ediyordu. Ancak yapılan tahminler birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösteriyordu.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüsü salgını hızla dünya geneline yayılırken, küresel ekonomiyi de olumsuz etkiliyor.

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