‘Corona’ etkisi: Çin’den Türkiye’ye gelen kargo sayısı yüzde 90 azaldı

PttAVM.com’un genel müdürü Hakan Çevikoğlu, corona virüsü salgının başlamasının ardından Çin’den Türkiye’ye gelen kargo sayısının yüzde 90 azaldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’a konuşan Çevikoğlu, virüsün insan vücudu dışında da 9-10 gün süreyle yaşadığı yönündeki açıklamaların ardından Çin’den yapılan ticarette ciddi bir düşüş olduğunu ifade etti.

Reklam

Salgından önce Çin’den Türkiye’ye günde küçük paket ve mektup kargo gibi 100 bine yakın ürün geldiğini belirten Çevikoğlu, sayının 10 bine kadar gerilediğini dile getirdi.

Genel müdür, durumun iç piyasadaki e-ticaret satışlarını yüzde 10-15 arttığına vurgu yaptı. Çevikoğlu, “İnsanların Çin’den satın aldıkları ürünler, olmazsa olmaz ürünler değil. Vatandaşlarımız genelde bu ürünleri ucuz görüyor ve alıyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle elektronik sektöründe ürünlerin büyük çoğunluğunun Çin’de üretildiğine dikkat çeken Çevikoğlu, “Çin’de bu üretimler de giderek azalmaya başladı. Bunun etkilerini de uzun vadede izlememiz gerekecek. Teknolojik ürünlerin fiyatı yakın zamanda artabilir” dedi.