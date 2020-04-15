‘Corona’ etkisi: Bank of America’nın net kârı ilk çeyrekte yüzde 48.5 düştü

Bank of America’nın net karı yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle olası kredi kayıpları için 3.6 milyar dolar ayırdığı provizyonlarla birinci çeyrekte yüzde 48.5 düşüşle 3.54 milyar dolara geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Bank of America’nın hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 70 sentten 40 sente geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 6.87 milyar dolardı.

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Refinitiv verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 44 sent kâr açıklamasını bekliyorlardı.

Bu tahminlerin Bank of America’nın açıkladığı sonuçla karşılaştırılabilir olup olmadığı belli değil.

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan’ın da ilk çeyrekte net karının yüzde 68 düştüğü açıklanmıştı.