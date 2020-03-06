‘Corona’ etkisi: Asya ve Avustralya’da tuvalet kağıdına hücum

Japonya’da rulolar duvara zincirlendi. Avustralya’da kişi başına tek paket satılıyor. Hong Kong’da silahlı soyguncular bir süpermarketten kilolarca çaldı.

Asya’da ve Avustralya’da ‘corona’ kaygısıyla neredeyse tuvalet kağıdına hücum var.

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Fotoğraf: Reuters

Stokçuluk kişinin kontrol ihtiyacının bir ürünü

Psikologlar stokçuluğun yüksek endişe döneminin doğal sonucu olduğunu belirtiyor. Böylesi dönemlerde insanların hijyen malzemelerini istifleme arzusunun çok da sürpriz olmadığını ekliyorlar.

Reuters’in sorularını yanıtlayan Avustralyalı psikolog Adam Ferrie şunları söyledi: “Bu gibi durumlarda vücut bakım ürünleri insanları rahatlatan ürünler oluyor. Tuvalet kağıdının önemi onun satın alınmasını zorunlu hissettiriyor. Stokçuluk daha çok kişinin kontrol ihtiyacının bir ürünü. Büyük miktarda tuvalet kağıdı satın alıyorsanız, kontrolün sizde olduğunu bilirsiniz.’’

Son olarak Japonya Maliye Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tuvalet kağıdı taşıyan kamyonların mağazalara ulaştığı görüntüleri paylaşarak insanlardaki paniği dizginlemeye çalıştı.

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Fotoğraf: Reuters

‘Sosyal medya paniği büyütüyor‘

Singapurlu akademisyenler Roland Bouffanais ve Lim Sun Sun, sosyal medyanın panik halini büyüttüğünü öne sürdü.

Artan stokçuluk, politikacılar arasında da ciddi tartışmalara yol açıyor. Singapur Ticaret Bakanı Çan Çun Sing, iş dünyasıyla yaptığı toplantıda tuvalet kağıtlarının stoklanmasını şu sözlerle eleştirdi: “Neden tuvalet kağıdı stoğu yapıyorsunuz? Eğer bütün pirinçleri ve erişteleri böyle yemeye devam ederseniz elbette ishal olursunuz.’’

Japonya’nın en büyük süpermarket zinciri Aeon Co, müşterilere güvence vermek için marketlerine 12 pakete kadar stok yapabileceklerini fakat daha fazlasına ihtiyaç duymayacaklarına yönelik duyurular astı.

Fotoğraf: Reuters

Avustralyalı çift ‘yanlışlıkla’ 48 koli tuvalet kağıdı sipariş etti

Tuvalet kağıdı kıtlığıyla boğuşan Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Toowoomba kentinde yaşayan Janetzki ailesi, herkes gibi stok yapmak için internetten sipariş verdi. Ancak aile 48 rulo yerine yanlışlıkla 48 koli tuvalet kağıdı satın aldı. Bu da bir anda tam 2304 rulo tuvalet kağıdına sahip olmalarına yol açtı.