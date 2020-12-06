‘Corona’ dünya raporu: Hangi ülkede neler oluyor?

Covid-19 ikinci dalgası, dünyadaki çoğu ülkeyi etkilemeye devam ederken, hükümetler bir yandan önlemleri genişletirken bir yandan da aşı tedariği çalışmalarını hızlandırıyor.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey Yarım Küre’nin kış ayına girmesiyle beraber artan vakalar çoğu hükümeti ulusal veya bölgesel karantina önlemleri almaya itti.

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ABD ve Rusya’da vaka rekoru

ABD’de, üçüncü gün üst üste rekor sayıda ‘corona’ vakası görüldü.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından tutulan çetele, ülkenin yalnızca cumartesi günü yaklaşık 230 bin yeni vakaya ve 2 bin 527 Covid-19 bağlantılı ölüme ulaştığını gösterdi. ABD iki haftadır ‘günlük ortalama iki bin ölüm’ kaydediyor.

Sağlık yetkililerinin, insanların evde kalmaları için yaptığı çağrılara rağmen, milyonlarca Amerikalı’nın geçen haftaki Şükran Günü tatilini kutlamak için seyahat etmesi sebebiyle ani bir artış bekleniyor.

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Rusya ise, bugün 29 bin 39 yeni vaka bildirdi- pandemi başladığından bu yana en yüksek sayı. Toplam vaka 2 milyon 460 bin 770’e çıktı. Yetkililer son 24 saat içinde 457 ölümü doğrulayarak resmi ölüm sayısını 43 bin 141’e çıkardı.

Britanya aşıya, Güney Kore yeni kısıtlamalara hazırlanıyor

Britanya, bu hafta Pfizer / BioNTech Covid-19 aşısını uygulamaya koyan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Stokları doktor kliniklerine dağıtmadan önce hastanelerde kullanılacak. Brexit’in neden olduğu limanlarda gecikmeleri önlemek için Belçika’da üretilen on milyonlarca aşı dozu askeri uçaklar tarafından uçurulacak.

Güney Kore hükümeti, Pazar gününden itibaren, başkent Seul’deki sosyal mesafe önlemlerinin sıkılaştırdığını duyurdu.

Guardian’ın bildirdiğine göre, ülke, dokuz aylık süreçte rekor sayıda ‘corona’ vakasıyla karşı karşıya. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, bugün 631 yeni vaka bildirdi ve ülkenin toplam ölüm sayısını 545 ile 37 bin 546’ya yükseltti.

Avustralya ve Portekiz’de hafifletilen kısıtlamalar

Yaz ayına giren Avustralya’da, Victoria eyaleti, Covid-19 kısıtlamalarının önemli ölçüde hafifletildiğini duyurdu. Bir zamanlar ülkenin en kötü etkilenen eyaleti olan Victoria, Covid-19 vakasız 37 gün geçirdi.

Portekiz hükümeti, Noel döneminde insanların arkadaşlarını ve ailelerini ziyaret etmelerine izin vermek için kısıtlama kurallarını hafifleteceğini ancak birkaç gün sonra yeni yıl partilerini engellemek için önlemlerin yeniden güçlendirileceğini söyledi.

Çin, aşısını dağıtmaya hazırlanıyor

Reuters’in bildirdiğine göre, Çin’deki eyalet hükümetleri, yerel olarak üretilen ‘corona’ aşıları için siparişlerini veriyor, ancak sağlık yetkilileri aşıların henüz ne kadar etkili olduğunu veya ülkenin 1,4 milyar nüfusuna nasıl dağıtım yapacaklarını söylemedi.

Çin’in yeni gelişen ilaç endüstrisi, bir düzineden fazla ülkede test edilen dört üreticiden en az beş aşıya sahip. Sağlık uzmanları, başarılı olsalar bile Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş ülkeler için onaylama sürecinin, aşıların uygulanamayacağı boyuta kadar karmaşık olabileceğini söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 50 milyon doz aşı sipariş ettiği Çin’in bundan fazlası için talebi karşılayamadığını, ancak nisanda yerli aşı çıkacağı için ithal aşıya gereksinimin biteceğini söyledi.