‘Corona dinlemeyen’ kahvehaneye baskın: Sahibine ve müşterilere para cezası

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahibine 3 bin 150 lira, 19 müşteriye 392’şer lira ceza kesti.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı, corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti.

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Fatih Mahallesi’ndeki Bahçeyolu Caddesi’nde bulunan bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu belirleyen polis, dün akşam saat 22:30 sıralarında baskın düzenledi.

Kahvehanedeki kişilere kabahatler kanunu kapsamında para cezası kesileceği sırada E. B. (36), S K.’yı (57) kahvehanede kaçırmaya çalıştı. Bu sırada R. B. (26) ve C. B. (34) ceza kesilmemesi için polise mukavemet gösterince kısa süreli bir arbede yaşandı. Dördü de gözaltına alındı.

Kahvehanenin daha önce mühürlendiği ve mührü kırarak içeriye girildiği tespit edildi. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.