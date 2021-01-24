‘Corona’ destek paketinden aldığı 2 milyon dolarla lüks araç ve ev satın aldı

ABD’nin Las Vagas kentinde yaşayan bir kişinin, küçük ölçekli işyerlerine verilen Covid-19 destek fonundan aldığı 2 milyon dolarla (14.83 milyon lira) yakın parayla lüks araç ve ev satın aldığı ortaya çıktı.

Adalet bakanlığının Washington’daki binası. Fotoğraf: Reuters

Savcılık, Nisan 2020-Haziran 2020 arasında fon alan Jorge Abramovs başvuruları birden fazla şirket adına yaptığını ve dolandırıcılıkla yargılanacağını açıkladı.

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Açıklamaya göre bir şirkette 49, diğerinde 18 çalışanı olduğunu beyan eden, başka başvurular da yapan Abromovs’un eline geçen parayla 2020 model Bentley marka üstü açık otomobil, 2020 model Tesla ve Las Vegas’ta iki ev satın aldı.

Abromovs gözaltına alındı.