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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ destek paketi sayesinde edindikleri milyonlarca dolarla Porsche, Lamborghini ve ev satın almışlar

ABD’nin iki eyaletinde yaşayan yedi kişi, ülke yönetiminin, salgın nedeniyle açıkladığı destek paketinden sahte belge beyan ederek haksız yere milyonlarca dolar alıp Lamborghini ve Porsche’nin yanı sıra çok sayıda lüks ürün almakla suçlanıyor.

Adalet bakanlığının Washington’daki binası. Fotoğraf: Reuters

Adalet bakanlığı, Texas ve Illinois eyaletlerinde yaşayan yedi şüphelinin dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaklarını açıkladı. Amir Aqeel (52) ve Siddiq Azeemuddin isimli iki şüphelinin ise buna artı olarak para aklamaktan da yargılanacağı belirtildi.

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Başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede adı geçen diğer şüphelilerin adları Pardeep Basra (51), Rifat Bajwa (51), Mayer Misak (40), Mauricio Navia (41) ve Richard Reuth olarak açıklandı.

İddianameye göre bu kişiler, sahte vergi ve ödeme belgeleri, banka hesap bilgileri ile resmi makamları yanıltacak başka doküman sunarak destek almak için başvuruda bulundu. ‘Varolmayan çalışanlar için sahte ödeme belgeleri’ oluşturuldu. Ödeme yapılacak kişiler arasında ismi listede yer alanlar arasında Aqueel’in 86 yaşındaki annesi de vardı.

ABD’de, federal hükümet tarafından salgın sürecinde küçük işletmelere ve şirketlere destek vermek amacıyla açıklanan kredi destek paketinden 30 milyon dolar (231.3 milyon lira) talep eden şüphelilere 16 milyon doların (103.4 milyon lira) ödendiği belirtildi.

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Müfettişler, bir süre sonra bu paranın Lamborghini, Porsche, Houston kentininin lüks semtinde bir ev ve başka lüks şeylere harcandığını fark etti ve soruşturma açıldı.

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