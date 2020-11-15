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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ denetimi: 107 işyeri faaliyetten men edildi, 4 bin 922 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 6-13 Kasım tarihlerinde yapılan ‘corona’ denetimlerinde 4 bin 922 kişiye ceza kesildi; 107 işyeri faaliyetten men edildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre bakanlık, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı salgın denetimi yapıldığını açıkladı.

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Denetimlerde günlük yaklaşık 42 bin 407 personelin görev aldı.

Sayılarla denetimler:

*67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri (semt pazarı, sosyete pazarı vb.) 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

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*Tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi. 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 

*107 iş yeri faaliyetten men edilirken, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

*Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, iş yeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişiye ceza uygulanarak, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

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