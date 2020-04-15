‘Corona’ darbesi: ABD’de perakende satışta yüzde 8.7’lik rekor düşüş

ABD’de perakende satışı, yüzde 8.7’lik rekor düşüş kaydetti. Düşüşün nedenleri ‘corona’ salgını nedeniyle bir dizi ürüne talebin düşmesi ve tüketici harcamalarının azalması.

Fotoğraf: DHA

ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların mart ayında yüzde 8.7 düştüğünü açıkladı. Bu düşüş hükümetin veriyi 1992’de izlemeye başlamasından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

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Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların mart ayında yüzde 8 düşüş kaydetmesini bekliyordu.

Otomobil, akaryakıt, inşaat malzemesi ve gıda hizmetlerini içermeyen çekirdek perakende satışlar ise yüzde 4.5 düşüş kaydetti.

Çekirdek perakende satışların yüzde 4.8 düşüş kaydetmesi bekleniyordu.

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ABD Senatosu, 26 Mart’ta yönetimin işsizlere ve corona virüsünden etkilenen sektörler için hazırladığı 2 trilyon dolarlık (13 trilyon lira) paketi oybirliğiyle kabul etmişti.