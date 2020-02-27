‘Corona’ Danimarka ve Estonya’da da görüldü

Corona virüsünün neden olduğu Covid-19 salgını Danimarka ve Estonya’ya da yayıldı. İki ülkede de ilk corona vakaları tespit edildi. Vakalardan birinin İtalya’dan diğerinin de İran’dan döndükten sonra hastalığa yakalandığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da kayak tatilinden dönen bir adamda corona virüsüne rastlandığı belirtildi.

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Eşinin ve oğlunun testleri negatif çıktı

Açıklamada, “Eşi ve oğluyla İtalya’da yaptığı kayak tatilinin ardından 24 Şubat’ta ülkeye dönen bir adam, öksürük ve ateş belirtileri üzerine hastaneye kaldırıldı. Adamın testleri pozitif çıktı, ancak eşinde ve oğlunda virüse rastlanmadı” dendi. Adamın, evde izole edildiği belirtildi.

TV2 kanalı, söz konusu adamın çalışanlarından biri olduğunu açıkladı.

Virüsün en yaygın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da şu ana kadar 12 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 400’e yükseldi.

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Estonyalı vakan: Daimi oturma izni olan biri ancak Estonya vatandaşı değil

Estonya da İran’dan dönen bir adamda Corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığına rastlandığını açıkladı.

Rus ajanslarının aktardığına göre Estonya Sosyal İşler Bakanı Tanel Kiik, “Virüs saptanan kişi Estonya’da daimi oturma izni olan biri ancak Estonya vatandaşı değil. Bana verilen bilgiye göre kendisi İran vatandaşı” dedi.

İran’da şu ana kadar virüs nedeniyle 19 kişi öldü, en az 139 kişide de virüs görüldü.

Dün, Yunanistan’da ilk defa corona virüsünün neden olduğu Covid-19 vakası görüldü.