‘Corona’ Bulgaristan’a da sıçradı: Kabine olağanüstü toplandı

Bulgaristan’da yeni tip corona virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığı şüphesiyle incelenen 70 vakanın dördünde virüse rastlandığı bildirildi. Ülkedeki ilk vakaların kayda geçmesi üzerine kabine olağanüstü toplandı.
Bulgar yetkililerin açıklamasına göre, Gabrovo kentindeki akciğer hastalıkları hastanesinde tedavi gören 27 yaşındaki bir kişi ve kendisiyle temas ettiği belirlenen 61 yaşındaki diğer hastada virüs tespit edildi.
Plevne kentinde de solunum yolları rahatsızlığıyla tedavi gören 75 yaşındaki bir kadın ile şehir hastanesinde görevli kadın sağlık personelinde de ‘corona’ tespit edildi.
75 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı ve yurt dışına çıkmadığı belirtildi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.