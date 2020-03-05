‘Corona’ Bosna Hersek’te: Baba-oğul yakalandı

Bosna Hersek’te iki ‘corona’ vakası tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Alen Seraniç, geçen ay İtalya’ya seyahat eden orta yaşlı bir adam ve oğlunda Covid-19 tespit edildiğini söyledi. Adamın eşinde ise virüse rastlanmadı.

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Seraniç, “Ülkemizde görülen ilk corona virüs vakaları, fakat bu beklenmedik bir şey değildi. En büyük ticaret ortaklarımızdan İtalya’da salgının yayılmasının ardından beklenen bir durumdu.”

Hastalanan kişinin durumunun iyi olduğu ve Banja Luka kentinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken oğlunun okuduğu okul ise birkaç günlüğüne önlem olarak kapatıldı.

Dünya genelinde salgında şu ana kadar 3 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 95 bini geçti; 53 binden fazla kişi ise tedavi edildi.