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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ bir komşuya daha sıçradı: Ermenistan’da ilk vaka

Ermenistan’da ilk ‘corona’ vakası tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden İran’dan ülkeye gelen bir kişide yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığının teşhis edildiğini açıkladı.

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Açıklamaya göre 29 yaşındaki genç, ülkeye cuma günü giriş yapmış ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurmuş.

Gencin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisinin iletişimde olduğu kişilerin de karantinaya alınacağı açıklandı.

Ermenistan iki hafta önce İran’daki ‘corona’ vakalarının artması sebebiyle sınır kapısını kapatmış, bir hafta önce de uçuşları askıya almıştı.

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Bugüne kadar Türkiye’nin komşuları İran, Irak, Yunanistan ve Gürcistan’da vakalar tespit edilmişti.

Dünya çapında şimdiye dek 81 bin 842 kişide corona virüsü görüldü. Bunlardan 2 bin 797’si hayatını kaybetti, 30 bin 384’ü tedavi edildi.

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