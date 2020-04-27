‘Corona’ belirtileri listesine altı semptom daha eklendi

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yeni tip corona virüsünün belirtilerinin sıralandığı listeye altı yeni ‘olası’ semptom ekledi.

Fotoğraf: Reuters

Bugüne kadar Covid-19 belirtileri olarak ateş, öksürük ve nefes darlığını listede bulunduran CDC’nin eklediği yeni semptomlar şöyle: Üşüme (ürperme), üşüme hissiyle titreme, kas ağrısı, baş ağrısı tat veya koku alma duyusunu kaybetme ve boğaz ağrısı.

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İnternet sitesinde yeni belirtileri duyuran CDC’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Covid-19’un hafiften ağıra kadar uzanan çok sayıda belirtisi bildiriliyor hastalığa yakalananlar tarafından. Ancak en yaygın görünenleri bunlar. Listedeki belirtiler iki ila 14 gün içinde kendini gösterebiliyor.”

CDC’nin listesine eklediği maddeler, Türkiye’deki bilim insanları ve hekimlerin de bir süredir üzerinde durduğu belirtiler.