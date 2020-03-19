‘Corona’ baskısıyla yatırımcılar dolara geçiyor; dolar/TL 6.50’yi aştı

Küresel piyasalarda corona virüsü kaynaklı sert dalgalanmalar devam ederken lira cinsi yatırım araçlarında da benzer seyir görülüyor.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu belirsizlik nedeniyle paralarını dolar olarak tutmak için ellerinden geleni yapıyor.

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Türkiye’de vaka sayısı 191’e ulaşırken, iki kişi de hayatını kaybetti. İnsanların daha az temasla yaşama eğilimi ve bu yöndeki öneri, sınırlama ve uygulamalar her geçen gün kuvvetleniyor.

Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler mağazalarını geçici bir süreyle kapatıp internetten satışa geçerken Türkiye’de de virüsün ekonomiye etkilerini sınırlamak adına birçok önlem devreye giriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün 100 milyar liralık destek paketi açıkladı. Merkez Bankası (MB) da bu hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 9.75’e çekti.

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MB faiz indiriminin ötesinde swap imkanlarını, reeskont kredilerini genişletirken, rezerv düşüşüne yol açmakla birlikte döviz likitidesini artırıcı ve bankaların reel sektöre kredi akışının temini amacıyla kullanılan fonlamanın bir bölümünü yüzde 8.25’ten finanse edecek tedbirler açıkladı.

Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle birlikte Halkbank’a esnaf kredileri başta olmak üzere nakit akışı bozulan firmaların kredi ödemelerinin ertelenmesi, bazı sektörlerde vergi ve prim ödemelerinin altı ay ertelenmesi, iç hava yolu taşımacılığında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, kredi garanti fonu limitinin 50 milyar liraya çıkarılması da yer aldı. KGF böylece yaklaşık 400 milyar bir kredi imkanı sağlayacak.

Nakitte kalma eğilimi artıyor

Avrupa, ABD ve Avustralya merkez bankalarının aldığı olağanüstü tedbirlere rağmen yatırımcılar tüm yatırım araçlarından kaçarak nakite geçmeye devam ederken, dolar neredeyse her para birimi karşısında değer kazandı.

Hisse senetleri, tahvil, altın ve emtia fiyatları dünyanın neredeyse her ülkesinin corona virüsü salgınını sınırlama ve ekonomiyi desteklemeye çabalarına rağmen geriledi.

İşlemciler yatırımcıların terk etmeye çalıştığı zor durumdaki bazı fonların hisse piyasasındaki zararlarını telafi etmek için ellerindeki her şeyi satmaya çalıştığını, bu yüzden tahvil piyasasında darboğazlar oluştuğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dün açıkladığı 750 milyar avro, yani 820 milyar dolar tutarında tahvil alma taahhüdü Asya piyasalarındaki baskıları seans başında azaltmış olsa da satışlar daha sonra hızlandı.

ECB’nin ardından Fed para piyasası fonları için ek likidite sağlayacak bir imkanı devreye aldı. Fed böylece iki gün içinde üçüncü likidite imkanını devreye almış oldu.

Yatırımcılar belirsizlik nedeniyle paralarını dolar olarak tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sterlin dolar karşısında en az 1985’ten beri en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Avustralya doları 17 yılın dip seviyesine gerilerken, Yeni Zelanda doları yatırımcıların riskli varlıklarını azaltmalarıyla 11 yılın en düşük seviyesini gördü.

6.52’yi gördü

Geçtiğimiz hafta başında 6.10 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah itibarıyla Eylül 2018’den beri en yüksek seviye 6.52’yi gördü.

Kur saat 10:30’da 6.52 seviyesinde işlem görüyor.

Benzer şekilde dün gün içinde her iki yönlü dalgalı seyreden BIST 100 endeksi dün yüzde 1.4 kayıpla günü tamamlarken bankacılık endeksi yüzde 3.6 düştü.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 530 puanı aşmış durumda. CDS’ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunuyordu.