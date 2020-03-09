‘Corona’ Baby Yoda’yı da etkiledi

Yalnızca serinin hayranlarının değil tüm internetin kalbini eritmeyi başaran, Star Wars evreninde geçen yan hikaye ‘The Mandalorian’daki Baby Yoda karakteri de ‘corona’dan etkilendi.
Karakterin oyuncağını yapan Hasbro, Çin’de üretilen figürlerin corona virüsü nedeniyle çıkış tarihinin ertelenebileceğini duyurdu.
Ön sipariş almaya başlayan marka, bebek sesleri çıkaran kulakları ve gözleri oynayan Baby Yoda oyuncağını 59.99 dolardan (368 lira) satışa sunmuştu.
Ürünün mayıs ayında piyasada olması bekleniyordu.
Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı, vakası da 80 bin 735’e ulaştı.