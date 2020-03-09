‘Corona’ Baby Yoda’yı da etkiledi

Bariyerlerle çevirmeye devam ediyorsunuz ya sokakları, meydanları, hayatları… Korkunuz çok yerindedir. Siz de biliyorsunuz, o bariyerler engel değil, kızkardeşlik sizin masa başında koyduğunuz sınırları aşacak, haddinizi bilin diye azarladığınız kadınlar, o haddi aştığında dünya sizin için bile daha güzel bir yer olacak…