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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ Avusturya’ya da sıçradı

Avusturya, ülkede ilk iki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Batıdaki Tirol eyaletinin valisi Guenther Platter’in açıklamasını aktaran yerel medyaya göre bölgede yaşayan iki İtalyan, virüsü Lombardi seyahatinde kaptı.

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ORF TV kanalına göre, 24 yaşındaki hastalar hafif ateş belirtileri gösterince yetkililere başvurdu. İkili şu anda Innsbruck kentindeki bir hastanede karantina altınd.

‘Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, çoğu virüsün ortaya çıktığı Çin’de olmak üzere toplamda 2 bin 700’ün üzerine çıkarken vaka sayısı da 80 bini aştı.

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