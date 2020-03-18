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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ Avrupa’da otomobil satışlarını etkiledi: Şubatta yüzde 7.2 gerileme

Avrupa’da otomobil satışları küresel ekonominin zayıflaması, yüksek araç vergileri ve corona virüsü salgını nedeniyle şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) otomobil satışları şubatta 1 milyon 67 bine adete indi.

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İtalya’da yüzde 8.8, Almanya’da yüzde 10.8 gerileme

Avrupa Birliği’nin (AB) büyük pazarlarında satışlar art arda ikinci ay da düştü. İtalya’da otomobil satışları şubatta yüzde 8.8, Almanya’da yüzde 10.8, Fransa’da yüzde 2.7, İspanya’da ise yüzde 6 geriledi.

Volkswagen’ın satışları ise aynı dönemde yüzde 4.4 gerilerken, Renault’nun yüzde 14.3, PSA Group’un ise yüzde 8.5 geriledi.

BMW’nin satışlarında 2.1’lik artış

BMW ise yüzde 2.1 artışla Avrupa satışlarında artış kaydeden az sayıdaki üretici arasında yer alırken, Daimler’in satışları yüzde 11.9 düştü.

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Volkswagen, PSA ve Renault gibi Avrupalı otomobil üreticileri, salgın nedeniyle Avrupa’daki çeşitli fabrikalarında üretimin durdurulduğunu açıklamışlardı.

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