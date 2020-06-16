‘Corona’ aşısını üretecek şirketin CEO’su: Bir yıl koruma sağlayabilir

Britanyalı ilaç üreticisi AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen potansiyel ‘corona’ aşısının bir yıl boyunca koruma sağlayabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Belçika’da yayın yapan Bel RTL’ye konuşan Soriot, aşının insanlar üzerinde denenmeye başladığını belirterek, “Yaklaşık bir yıl koruyacağını düşünüyoruz” dedi.

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AstraZeneca, Avrupa Birliği’ne 400 milyon doza kadar potansiyel aşı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda ile anlaşmalar imzaladığını cumartesi açıklamıştı. Şirket ayrıca Britanya ve ABD ile de anlaşma yaptı.

Soriot, “Her şey yolunda giderse, ağustos-eylül aylarında klinik deneylerin sonuçlarını alacağız. Paralel olarak üretim yapıyoruz. Her şey yolunda giderse ekimden itibaren (aşıları) teslim etmeye hazır olacağız” dedi.