‘Corona’ aşısında gönüllü olan profesör: Beni iki sene boyunca takip edecekler

Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer firmalarının ‘corona’ aşısını deneyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal yan etki yaşamadığını söyledi.

Fotoğraf: BioNTech

Hürriyet’e gözlemlerini aktaran Ünal şunları kaydetti: “Yaklaşık iki aydır ülkemizdeki tüm merkezlerde olduğu gibi Ankara Üniversitesi’nde de gerekli planlamalar yapılmaktaydı. Bizim üniversitemizde yaklaşık 500 gönüllü denek başvurusu oldu. Başvuru sırasına göre 56 gönüllü araştırmaya dahil edildi. Covid-19 ile alakalı gelişmeleri baştan beri takip ediyorum zaten. Bunlara ek olarak, yoğun bakımcı olmam nedeni ile Covid-19 olma olasılığım oldukça yüksektir ve güncel şartlar altında kendimi bir süre daha koruyabilmek adına diğer önlemlere harfiyen uymaya ek olarak yapılacak en iyi uygulama başarılı bir aşı ile bir an önce aşılanmaktır ki şu anda benim için en olası olan BioNThech aşısıdır.”

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‘İki sene takip edecekler’

Ünal şöyle devam etti: “Aşı, çok ince ve kısa bir iğne ile yapılan kas içi enjeksiyondu. Bir çok enjeksiyona göre çok daha rahat, ağrısız denilebilecek düzeyde bir enjeksiyon oldu. Bunda iğnenin yapısı, ilacın yakıcı olmaması ve tabii ki enjeksiyonu yapan hemşire arkadaşımızın tecrübesi önemli etken oldu. Aşının yapılmasından önce TV programları, gazeteler ve sosyal medya hesabımda da aşı araştırmasında gönüllü denek olacağımı bildirmiştim. Benim aşı olmamdan iki-üç gün önce benim gibi denek olan bir kişiden aşı sonrası kolunu kullanamadığı, ciddi ağrı oluştuğu bilgisi geldi. Aşıyı kullanmadığım kolumdan olmamı önermekteydi. Ben de sol omuzumdan aşı oldum. Zaten bu uygulama genel bir kuraldır. Ancak ben benzeri bir yan etki ile karşılaşmadım. Şişlik ve kızarma bile olmadı. Aşı sonrasında normal yaşantımı sürdürdüm ve sürdürmeye devam etmekteyim. Aşı ile ilgili tek hatırlamam gereken şey her akşam günlük bilgilerimi aşı merkezi ile paylaşmak. Bundan sonra araştırmada planlandığı gibi giderek azalan sıklıkta olmak üzere bilgi paylaşımına, kan ve diğer örneklerin alımına devam. Beni iki sene boyunca takip edecekler.”