‘Corona’ aşısında çalışmalar hızlandı: Alman ve ABD’li şirketler işbirliği yapacak

ABD’li ilaç üretisi Pfizer ile Alman Biontech SE yeni tip corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Pfizer ve Biontech ortak açıklamada Biontech’in mRNA’ya dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacak işbirliğinin hemen başlayacağını ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıklarını belirtti.

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Öte yandan, ABD yönetimi yeni tip corona virüsüne karşı deneysel aşı üzerinde çalışan Alman ilaç üreticisi olan CureVac’ı araştırmasını ABD’ye taşıması için ikna etmeye çalışıyor. Alman hükümeti ise bunu durdurmaya çalışıyor.

Pfizer ve BioNTech, araştırma ve geliştirme için hem ABD hem de Almanya’daki tesisleri kullanacak.

BioNTech dün de Şanghay Fosun Pharmaceutical ile deneysel corona virüsü aşısının Çin’de satışı için işbirliği anlaşması yaptı. Şirket nisan sonundan itibaren insanlar üzerinde test yapmayı hedefliyor.

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile birlikte çalışan Moderna ilk aşama denemeler kapsamında dün ilk hastaya deneysel corona virüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.