‘Corona’ aşısı yarışında tütün şirketinden yeni hamle: İnsanlarda denemeye hazırız

Tütün şirketi British American Tobacco, geliştirdiği potansiyel tütün bazlı ‘corona‘ aşısının insan deneylerine başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Kentucky BioProcessing tesislerinde aşıda kullanılmak üzere üretilen tütün bitkisi. Fotoğraf: British American Tobacco

Merkezi Britanya’nın başkenti Londra’daki şirket, duyurusunda aşının preklinik testlerinin olumlu bağışıklık tepkisi gösterdiği belirtilerek insan deneylerinin gerekli izin çıkması halinde önümüzdeki ay başlayabileceği ifade edildi.

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Şirket, ABD’li biyoteknoloji firması Kentucky BioProcessing işbirliğiyle aşı çalışmaları yaptığını nisan ayı başında duyurmuştu.

British American Tobacco, aşı geliştirme sürecinde virüsün genetik diziliminin bir kısmını koplayalarak immunglobulin (bağşıklık sisteminin virüs, bakteri gibi patojenleri nötralize etmesini sağlayan protein) üretimini sağlayan bir madde elde etti. Sonra bu, yeniden üretim için tütün bitkisine aktarıldı. Bunun geleneksel yöntemlerden daha hızlı aşı geliştirmesini sağladığından süreci altı hafta gibi kısa bir süreye indirebileceği belirtilmişti.

British American Tobacco bu meseleye yabancı değil. Şirket, Mapp Biopharmaceutical ile 2014’te ebola için bir ilaç geliştirmişti. Ancak ilaç laboratuvar aşamasını geçemedi.

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Sigara içenleri daha kötü etkilediği açıklanan corona virüsü için aşı geliştirme yarışı devam ederken bir diğer tüttün şirketi Philip Morris de bitki bazlı bir aşı üzerine çalıştığını duyurmuştu.