‘Corona’ aşısı öncesi riskleri bildiren rıza formu imzalatılacak

Bu hafta sonuna kadar başlanacağı duyurulan aşı uygulamasında, kişilere rıza alma amacı taşıyan onam formu imzalatılacak.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası aşılamanın perşembe veya cuma günü başlayacağını duyurmuştu.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan ve Erdinç Çelikkan’ın haberine göre önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne uygulanacak aşılarda, yapılacak kişiye onam formu imzalatılacak.

Bu formun amacının ‘hastaya konan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma‘ olduğu bildirildi.

Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, Covid-19 aşısında, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması adına gerektiği öğrenildi.

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Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği CoronaVac adlı aşının üçüncü faz çalışmaları henüz tamamlanmadığı için kullanım onayı prosedüründen geçemiyor. Çalışmalara dair ara sonuçlarda aşının yüzde 65 ila 78 etkinlik oranında olduğu bildirilmişti. Bu sonuçlara göre, Türkiye’de yapılacak analizlerden sonra Çin’de geliştirilen aşıya ‘acil kullanım onayı’ verilebilecek. Pfizer ile BioNTech firmalarının geliştirdiği aşıdaysa üçüncü faz çalışmaları tamamlanıp sonuçlar yayınlandığı için bu aşıya onay verilebilir. Türkiye şimdiye dek Çin aşısından 3 milyon doz ülkeye getirebildi. Pfizer aşısından ise 500 bin doz getirmek için çalışmalar sürüyor.