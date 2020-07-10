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Yaramazlara biraz batar!

Corona aşısı geliştiren Alman firmasının CEO’su: Yıl sonunda hazır

Alman BioNtech firmasının kurucusu ve CEO’su Türk profesör Uğur Şahin geliştirdikleri corona aşısının bu yılın sonunda onay almak üzere hazır olacağını açıkladı.

Fotoğraf: Biontech

Şahin Wall Street Journal’a verdiği söyleşide birden fazla aşının geliştirilmesi durumunda dahi küresel bağışıklığın sağlanmasının 10 yılı bulabileceğini belirtti.

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BioNTech, aşı geliştirme çalışmalarını ABD’li ilaç devi Pfizer’le birlikte yürütüyor.

Şahin “Virüs ancak dünya nüfsunun yüzde 90’ınından fazlasının bağışıklık kazanmasıyla biteceğini düşünüyorum” dedi.

CEO, ayrıca şirketin onay almadan önce yüzlerce milyon doz aşı üretebileceğini, 2021 sonundaysa bu miktarın 1 milyarın üzerine çıkabileceğini belirtti.

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Şahin geçen hafta geliştirdikleri Covid-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerinde bağışıklık sağlandığını ve iyi tolere edildiğini açıklamıştı.

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